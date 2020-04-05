الحديدي عن كسر حاجز الـ1000 مصاب: كورونا مش عار

05 أبريل 2020 - 07:31 ص

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على كسر حاجز الإصابات بفيروس كورونا المستجد الألف، قائلة: "نحن الآن في أول أيام الأسبوع الثامن منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، وما زالت نسبة الوفيات مرتفعة، ويجب أن نكون في حذر شديد".

ووجهت "الحديدي" خلال تقديم برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" رسالة للشعب المصري، قائلة: "إن مريض فيروس كورونا ليس موصومًا بالعار حتى يمارس البعض الخوف منه، معقبة: "كورونا مش عار".

وتابعت متسائلة: "إزاي نوصل لمرحلة إننا نخاف نصلي على وفيات فيروس كورونا؟ وإزاي نخاف من دفنهم؟، مشيرة إلى أن هذا الموقف تكرر هذا الأسبوع عدة مرات أخرها ضابط شرطة تطوع بنقل جثمان متوفي بفيروس كورونا إلى مسقط رأسه في محافظة المنيا، معقبة: "اللي بنعمله دا غلط ومش صح".

وأكملت: "تكرار هذا الشيء يجعلنا أمة بلا قلب والمصريين لم يكونوا ولن يكونوا كذلك مطالبة المسئولين والمحافظين بتوفير سيارات خاصة لنقل وفيات كورونا إذا كان بعض عربات نقل الموتى ترفض القيام بذلك".