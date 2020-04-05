وزير الكهرباء: "كل يوم وأنا داخل الوزارة بقيس الحرارة"

05 أبريل 2020 - 07:23 ص

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كتخفيف العمالة التي لا تؤثر على الخدمة، وتطهير المنشآت.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار تن" المذاع عبر فضائية "تن": "كل يوم وأنا داخل الوزارة تقاس حرارتي أنا والعاملين".

وفي سياق آخر أكد وزير الكهرباء، أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر حلمًا لمصر والسودان.

ونوه وزير الكهرباء، إلى أن مصر تأمل أن تكون هناك شبكة كهربائية موحدة لجميع الدول العربية، لافتًا إلى أن التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خطوة جيدة، متوقعًا الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 15 شهرًا.