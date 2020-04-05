عمرو موسى: واقعة معهد الأورام خطيرة وستكرر

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عقب عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، على واقعة إصابة أطباء وممرضين فى معهد الأورام بفيروس كورونا في المستشفيات، قائلاً: "واقعة خطيرة وستكرر، مؤكدًا أن هناك الكثير من التعامل للعاملين مع أعداد كبيرة من المواطنين ما يؤدى إلى سرعة نقل العدوى.

وانتقد موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، تكتم مسئولي معهد الأورام على حقيقة الإصابات بكورونا، قائلا: "رد الفعل الحكومي كان سريعًا ولكن الموضع خطير جدا وممكن يكون بيحصل في مستشفيات تانية كتير، وأرجو الأجهزة الحكومية المسئولة الانتباه إلى هذا الأمر".

 ووجه رسالة لوزارة الصحة، قائلاً: "أرجو سرعة رد الفعل على ما حدث في معهد الأورام ميكنوش لعلاج ما حصل فقط، ولكن لازم يكون هناك إجراءات في المستشفيات الأخرى ويتأكدوا من عدم وجود حالات مشابهة في مستشفيات الحكومة".

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