» بيومي: فيروس كورونا هيكون له مردود جيد على اقتصاد مصر

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عقب السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، على زيارات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد للصين وإيطاليا، قائلاً: "الوزيرة قدمت حياتها فداء للوطن وراحت تجيب معلومات تساعد الدولة في القضاء علي فيروس كورونا".

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية، مع إبراهيم الشواربي، أن تلك الزيارات تهدف لاكتساب مصر معلومات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وتقديم مجاملات لدول عظمى، معقبًا: "مقدرش أقول مساعدات، حيث إن الاتحاد الأوروبي أسقط نصف ديون مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي".

 وتابع: "الدول الأوروبية تجاملنا، ومتوسط المساعدات الأوروبية لمنح بدون رد تتفوق على أي مجموعة أخرى في العالم وعلى أمريكا كلها، فيروس كورونا سيكون له مردود جيد علي اقتصاد مصر الفترة المقبل".

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