» بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

05 أبريل 2020 - 07:01 ص

خرجت فنانة شهيرة عن صمتها كاشفة عن الحل الوحيد لمواجهة تفشي فيروس كورونا في دول العالم.



وقالت الفنانة حلا شيحة في بيان عبر حسابها بـ"انستجرام": يا رب العالمين ...اللطف بينا و بأهلنا و بحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي .



وأضافت: فعلاً احنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا ... اللهم لك الحمد و الشكر علي كل حاجة حلوة و علي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع .



وأضافت: اشكروا ربنا كتير و استغفروه كتير و ان شاء الله كل حاجة حتبقي احسن.



وكانت حلا شيحة أثارت ضجة كبيرة بعد خلعها النقاب وإعلان العودة إلى الفن بشكل مفاجيء.