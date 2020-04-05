أديب عن المساعدات المصرية لإيطاليا: "زكاة عن مصر وعافيتها"

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تعليق جرئ لـ"أديب" عن منح الجنسية المصرية للأجانب

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لميس الحديدي

كورونا

استنكر الإعلامي عمرو أديب، انتقاد البعض إرسال مصر مساعدات طبية لإيطاليا، قائلاً: "الإيطاليون بيقولوا فينا شعر، وعندنا بيمصمصوا ليمون".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الناس لازم تكون لبعضها، وبصوا للأمام"، لافتا إلى أن مصر من الدولة المنتجة للكمامات بشكل جيد.

وتابع: "في ناس عايزة تشوف مصر قزم، ومصر عمرها ما كانت قزم، مصر مارد، جايز تكون دي زي الزكاة اللي بطلعها مصر عن صحتها وعافيتها".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

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