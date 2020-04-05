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فلسطين.. تسجيل 46 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لـ217

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المصريون ووكالات

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أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ترفع الإجمالي في الأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة) إلى 217.
وقالت وزيرة الصحة مي الكلية، في التقرير اليومي للفيروس، إن "منحنى الإصابات ما زال صاعدا، وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين".
وأوضحت أن الوزارة سجلت 46 إصابة جديدة توزعت في مناطق رام الله (وسط) والخليل وبيت لحم (جنوب) ونابلس وطولكرم (شمال)، ومنطقة شمال غرب القدس.
وأضافت أن "العمل جار لزيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات والكشف عنها مبكرا".
وفي اجتماع، السبت، أوصت الوزيرة "لجنة الطوارئ الوطنية" (حكومية) بضرورة "التعامل بجدية عالية مع تدفق العمّال (الفلسطينيين) من أماكن عملهم بإسرائيل لبيوتهم، وإخضاعهم للفحوصات".
كما لفتت إلى "ضرورة التشديد على منع التنقل من وإلى المستوطنات، لمواجهة انتشار الوباء".
والخميس، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما، في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و193 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. -

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