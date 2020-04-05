» الكنيسة تكشف كواليس مخالفة جنازة إجراءات كورونا

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قال القس بوليس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن جنازة الكاهن في إحدى الكنائس كانت حالة استثنائية خاصة أن الكاهن قضى 45 سنة في خدمة الكهنوتية.
وأوضح "حليم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن أقارب المتوفي أصروا على حضور الجنازة؛ مما تسبب في الازدحام؛ مشيرا إلى أن الكنائس متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ولفت المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن حالة الجنازة هى حالة استثنائية؛ لأن 5 من أقارب الكاهن من الكهنة ورفضوا عدم حضور الجنازة.

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