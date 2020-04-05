وزير التعليم العالي يوضح حقيقه عزل عميد معهد الأورام

قال وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار إن هناك إجراءات وقاية متبعة فى كل المستشفيات الجامعية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وفى حال وجود أى إصابات لابد من تطبيق بروتوكول وزارة الصحة بعزل المصاب والمخالطين له وإجراء التحاليل والمسحات الخاصة بذلك.



ونفى "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عزل عميد معهد الأورام من منصبه وما تم تداوله على صفحات وسائل التواصل الأجتماعي، وقال: "لا طبعا الأمور مش بتمشى كده إحنا فى دولة مؤسسات، ومش هنمشى ورا صفحات السوشيال ميديا، لا إحنا فى تحقيق بيحصل ونتيجة التحقيق هتحدد اللى هيتم فيما بعد، لكن مع أول مشكلة نشيل الناس من أماكنها مش هينفع، وعميد المعهد أبلغ بوجود حالات فى المستشفى عنده والكلام مثبت ورقيا فى الدفاتر ولجان التحقيق عليها أن تتأكد اتباع كافة الإجراءات لكشف الحقائق".

