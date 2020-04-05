أستاذ بالمعهد القومى يحذر: كل مرضى الأورام عرضة لـ كورونا

05 أبريل 2020 - 12:10 ص

كشف الدكتور محمود بسيونى، أستاذ الجراحة والأورام بالمعهد القومى للأورام، عن أن كل مرضى الأورام عرضه لفيروس كورونا لضعف مناعتهم.

وأوضح "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن فيروس كورونا واحد من الفيروسات المخلطة، وكان موجودًا من قبل بصورة مختلفة، وهو معدى جدًا وسريع جدًا في الانتشار، ويسبح في الجو، ويستهدف عدة أجهزة في الجسم.