"الناظر" يكشف: 3 أسلحة ذهبية لمواجهة فيروس كورونا

04 أبريل 2020 - 11:50 م

أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، على ضرورة وأهمية النظافة والعناية الشخصية، لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أنه ينصح المواطنين بالتعرض للهواء بدلًا من فتح التكيفات.



وقال "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن فيروس كورونا نشط في درجات الحرارة المنخفضة، حيث جاء ظهوره في ديسمبر ويناير وفبراير، وهذه الحرارة قريبة من درجة حرارة التكييف، ولذا من من باب الاحتياط تفويت الفرصة على الفيروس بالتهوية وليس بتشغيل التكييف.

