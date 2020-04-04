وزير الإعلام يحسم الجدل حول قرار الإغلاق الكامل

04 أبريل 2020 - 11:40 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر جيد، حيث مازالت مصر في المرحلة الثانية، ونحاول البقاء فيها أطول مدة ممكنة.



وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن المواطنين يجب أن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، منوها بأن الدولة تحاول ألا تتوقف عجلة الإنتاج مع استثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من العودة للعمل.



وأوضح أن الدولة وفرت كافة الإجراءات لحماية العاملين الذين سيعودوا للعمل، كتوفير الرعاية طبية، منوها بأن ما يقلق هو أن تتضاعف الإصابات بالكورونا بشكل سريع.

