  • الأحد 05 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جابر طايع

"الأوقاف": "لو عايزين تصلوا في رمضان.. افعلوا هذا الأمر"

معارض «أهلا رمضان»

وزارة التموين تلغي معارض "أهلا رمضان".. وهذا هو البديل

عمرو موسى

عمرو موسى يكشف ملامح العالم بعد أزمة كورونا

كورونا- أرشيفية

أشعة الشمس تغري البريطانيين للتحرر من أسر كورونا

الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا

مسنان

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم السبت

منزل في بريطانيا

أحدث ضحايا كورونا.. يذبح زوجته وينتحر

وزيرة الصحة

مصر تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا وتتخطى حاجز الألف

جونسون وخطيبته

ظهور أعراض «كورونا» على خطيبة رئيس الوزراء البريطاني

بالفيديو..

حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" خارج مستشفيات العزل

آخر الأخبار

مستشفى العزل
مستشفى العزل
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"

#

16 مسئولا دوليا مصابون بـ"كورونا"

#

ترامب يرد على حقيقة إصابته بـ "كورونا"

#

حقيقة إصابة وزير إيراني بـ"كورونا"

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك دعم من الدولة والجامعة للتعامل مع أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن وزير المالية أكد تخصيص مليار جنيه لشراء أدوات الوقاية والحماية من فيروس كورونا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد نقص في الأجهزة الوقائية ولكن يوجد ترشيد للاستخدام وفقا للإرشادات المنصوص عليها. 
وأكد عبد الغفار ردا على الفيديو المتداول على السوشيال ميديا عن رفض مدير معهد الأورام مقابلة عدد من العاملين في المعهد، قائلا «لو هناك شك في وجود إصابات بين العاملين أكيد عميد المعهد ونوابه وأي شخص هيخاف على نفسه من الإصابة في حالة المخالطة».
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،  إلى أن ليس كل من يشتكي من التهاب رئوي مصاب بكورونا، ما لم تظهر نتيجة التحاليل المؤكدة لإصابة الحالة بالفيروس.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار،  «اقسم بالله لا يوجد في مصر مريض ثبتت التحاليل إيجابية إصابته بكورونا موجود خارج مستشفى العزل».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" خارج مستشفيات العزل
» مصر تعد فى المعدلات الآمنة فى الإصابة بـ"كورونا"
» إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44
» تصاعد الغضب إزاء تصريح فرنسي اعتبر الأفارقة "حقل تجارب"
» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد
» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا
» مطربة شهيرة توجه رسالة للعالم بعد تعافيها من كورونا
» مفاجأة.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق
» رجل عار يعزف في الشارع يثير ضجة على «تويتر»
» تسجيل 164 وفاة فى هولندا بسبب كورونا
» "شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية