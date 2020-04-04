» حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" خارج مستشفيات العزل

04 أبريل 2020 - 10:30 م

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك دعم من الدولة والجامعة للتعامل مع أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن وزير المالية أكد تخصيص مليار جنيه لشراء أدوات الوقاية والحماية من فيروس كورونا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد نقص في الأجهزة الوقائية ولكن يوجد ترشيد للاستخدام وفقا للإرشادات المنصوص عليها.



وأكد عبد الغفار ردا على الفيديو المتداول على السوشيال ميديا عن رفض مدير معهد الأورام مقابلة عدد من العاملين في المعهد، قائلا «لو هناك شك في وجود إصابات بين العاملين أكيد عميد المعهد ونوابه وأي شخص هيخاف على نفسه من الإصابة في حالة المخالطة».



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن ليس كل من يشتكي من التهاب رئوي مصاب بكورونا، ما لم تظهر نتيجة التحاليل المؤكدة لإصابة الحالة بالفيروس.

