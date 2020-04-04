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مصر تعد فى المعدلات الآمنة فى الإصابة بـ"كورونا"

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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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المصريون ـ متابعات

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الحفاظ على صحة المصريين والاهتمام بالسلوك الوقائي مع توفير وحدات ميدانية طبية في مواقع عمل المشاريع القومية من أجل الاطئمان على صحة العاملين والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر تعد آمنة، ورغم معدلات الإصابة وعدد الوفيات المعلنة أو ما يتم اكتشافه يوميا فمصر تعتبر من الدول ذات معدلات الإصابة القليلة مقارنة بالدول الأخرى ومقارنة بحجم تعداد السكان البالغ 100 ملوين نسمة، موضحا أن بقاء هذا المعدل منخفض يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة.
وأكد السفير بسام راضي، أن الأجهزة الحكومية تتحرك لتنفيذ الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا بتوجيهات من الرئيس السيسي حيث سارعت اللجان المشكلة للتعامل على أعلى مستوى لمواجهة كورونا.
وتابع السفير بسام راضي أن مصر قدمت مساعدات طبية للوقاية من فيروس كورونا إلى إيطاليا، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على مد يد العون إلى كافة شعوب العالم وخاصة الدول الصديقة والقريبة من مصر.
وأوضح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بتسليم شحنات المستلزمات الطبية إلى السلطات الإيطالية اليوم وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي والسفير المصري في إيطاليا وعدد من المسئولين الإيطاليين ووجه وزير الخارجية الإيطالية كلمة شكر وعرفان إلى الرئيس السيسي على وقوف مصر بجانب إيطاليا في أزمتها الراهنة.
 

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