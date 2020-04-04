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"الديهي" يطالب بعزل مدير معهد الأورام لهذا السبب

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الديهي
الديهي
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المصريون ـ متابعات

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، مؤكدًا أن حديثه لإحدى الفضائيات بالأمس أحدث زوبعة وحالة من اللايقين بحديثه عن اكتشاف 15 حالة إصابة بين الأطقم الطبية، وحديثه عن أن سبب الاصابة طبيب يعمل بمستشفى أخرى.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، لهؤلاء المواطنين ومن قاموا بفتح المسجد: "أنتم مؤمنين وتفهموا في الفقه والشرع أكثر ممن أصدروا القرارات"، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ عليهم فورًا.
وانتقد "الديهي"،مدير معهد الأورام، قائلاً :"أصاب المصريين بإحباط شديد، مناشدًا وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة بعزل مدير معهد الأورام فورًا وإحالته للتحقيق، معقبًا": "أنا اشتم رائحة غير مريحة، حرام نضيع مجهود الدولة ونضيع الأطباء وأُصيبت بإحباط بسببه".


 

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