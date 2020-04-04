أشعة الشمس تغري البريطانيين للتحرر من أسر كورونا

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لم يُعر الكثير من البريطانيين، اهتماماً لتحذيرات الحكومة بعدم الخروج من المنازل بسبب وباء كورونا، حيث شوهد عدد كبير منهم يقضون أوقاتهم في الحدائق العامة، السبت، الذي جاء مشمسا.
ورغم محافظة البريطانيين على المسافة الاجتماعية بينهم، إلا أن تواجد عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد أثار قلق السلطات بشأن إمكانية انتشار فيروس كورونا.
وطالبت الشرطة، المواطنين، بالعودة إلى منازلهم بعد قضاء احتياجاتهم الأساسية، وممارسة التمارين الرياضية في الحدائق.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 708 وفيات جديدة بكورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و313.
ومن بين المصابين بالفيروس، رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و188 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتأتي بريطانيا خامسا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد إيطاليا المتصدرة، تليها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا

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