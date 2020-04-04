كورونا.. فرض حظر تجوال ليلي في جميع ولايات الجزائر

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الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، توسيع حظر التجوال الليلي ليشمل كافة محافظات البلاد، مدة أسبوعين، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، نقله التلفزيون الرسمي، فإن "إجراءات حظر التجوال الليلي في كافة ولايات البلاد الـ 48، يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأحد 5 أبريل (نيسان)، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته".
ويبدأ حظر التجوال في السابعة مساء (18: 00 تغ) وينتهي في السابعة من صباح اليوم الموالي (06: 00 تغ).
ولفت البيان إلى أن ولاية البليدة (جنوب العاصمة) ستبقى خاضعة حجر صحي شامل.
وتعتبر البليدة البؤرة الرئيسية للوباء في البلاد.
ووفق البيان ذاته، سيتم توسيع حظر التجوال في 9 ولايات أخرى ليمتد من الثالثة عصرا (14: 00 تغ) وحتى السابعة صباحا في 9 ولايات تعتبر الأكثر تضررا.
وتسري هذه الإجراءت في ولايات الجزائر العاصمة، ووهران وتلسمان (غرب) وتيبازة وعين الدفلى وتيزي وزو وبجاية والمدية (وسط)، وسطيف (شرق).
وسجلت البلاد حتى مساء السبت، 1251 إصابة بكورونا، منها 130 وفاة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، فقد مسّ الوباء 43 محافظة في البلاد.
وكانت السلطات قد وضعت ولاية البليدة (جنوب العاصمة) في حجر صحي شامل منذ أسبوعين، وفرضت حظر تجوال في 11 ولاية أخرى، ومددته إلى 15 ولاية قبل أيام.
وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و189 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. -

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