» إسرائيل.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 44

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أعلنت إسرائيل، السبت، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 40، إثر تسجيل 4 حالات جديدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 4 وفيات، آخرها لمسن يبلغ 88 عامًا في مستشفى "أساف هاروفيه" قرب مدينة تل أبيب (وسط)، وهو يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بكورونا.
وذكرت الوزارة أن "عدد الصابين الكلي بالفيروس، بلغ 7851، بينهم 108 حالات خطيرة".
ومع إعلان وزارة الصحة، وصل عدد الحالات الذين تم الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، السبت، 423 حالة.
وتبلغ أعمار الوفيات الذين تم الكشف عنهم السبت بين 67 و88 عامًا.
وفي وقت سابق السبت، نقلت قناة "كان" (رسمية) عن مصدر لم تسمه بوزارة الصحة، قوله إن "المختبرات التي تجري فحوصات كورونا لم تعد قادرة على التحكم في العدد الكبير من الفحوصات بسبب نقص المواد اللازمة".
وحسب المصدر ذاته، فإنه "اعتبارا من الخميس الماضي تجرى الفحوصات فقط لمن خالطوا مريضا مؤكدا بكورونا، إضافة للعائدين من الخارج، والطواقم الطبية التي ظهرت عليها أعراض المرض".
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و188 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". 

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