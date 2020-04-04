تركيا.. 76 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 501

04 أبريل 2020 - 10:20 م

ارتفع عدد الوفيات في تركيا جراء فيروس كورونا إلى 501، إثر تسجيل 76 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



جاء ذلك وفقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، عبر تويتر، السبت.

وقال قوجة: "أجرينا فحصا لـ 19 ألفا و664، تم تسجيل 3 آلاف و13 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 23 ألفا و934.

وأكد الوزير "شفاء 302 حالة جديدة لترفع حصيلة المتعافين إلى 786".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و180 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 243 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".