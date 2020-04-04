» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد

توفي 13 شخصًا في دار رعاية بـ "جلاسكو" في اسكتلندا في غضون أسبوع، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال دار الرعاية "برلنجتون كورت" في منطقة "كوينسلي"، إن اثنين من الموظفين أثبتت إصابتهما بالفيروس ويتم علاجهما الآن في المستشفى.

ويضم دار الرعاية 90 سريرًا، ويقيم فيه مسنون يعانون من الخرف، وأمراض مزمنة، المدى، بالإضافة إلى أمراض عقلية.

وأعلنت "فور سيزونز هيلث كير"، التي تدير دور الرعاية، تعليق جميع الزيارات، على خلفية الوباء الذي اجتاح اسكتلندا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأبلغت صحيفة "ديلي ريكورد" أن الوفيات لم يتم التأكد من أنها نتيجة مباشرة للفيروس.

ولم يتم اختبار أي من المتوفين، الذين كانوا يعانون من أمراض، حيث لا يمكن إجراء الاختبارات إلا في المستشفى.

وقالت الجهة المشرفة على دور الرعاية: "بالحزن العميق يمكننا أن نؤكد أن 13 من سكان بيرلينجتون كير هوم قد ماتوا خلال الأيام السبعة الماضية. تعازينا لأسرهم، ونقدم لهم الدعم المستمر خلال هذا الوقت العصيب".

وأشارت إلى أن "وفاة أحد الأحباء هو دائمًا مؤلم بغض النظر عن الظروف"، لافتة إلى أنه يتم علاج اثنين من الموظفين من الفيروس، "ونحن نراقب عن كثب صحة نزلاء دور الرعاية الآخرين وزملاءنا".