  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا

مسنان

بعد 50 عامًا من زواجهما.. يتوفيان بفارق ست دقائق بكورونا

الدولار

ننشر سعر الدولار اليوم السبت

منزل في بريطانيا

أحدث ضحايا كورونا.. يذبح زوجته وينتحر

وزيرة الصحة

مصر تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا وتتخطى حاجز الألف

جونسون وخطيبته

ظهور أعراض «كورونا» على خطيبة رئيس الوزراء البريطاني

فيروس كورونا

12 مليون إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا

الديهي

نشأت الديهي يطالب بعزل مدير معهد الأورام: "جبلنا إحباط"

دواء الملاريا

آلاف الأطباء: هذا الدواء أفضل علاج حتى الآن لمقاومة «كورونا»

الدكتورة أمل الأنصاري

مفاجأة.. أول طبيبة عربية تعلن توصلها لعلاج "كورونا"

بأسكتلندا

وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد

عرب وعالم

دار رعاية
دار رعاية
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد

#

كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

#

إيطاليا تسجل 550 وفاة في إقليم واحد بسبب "كورونا"

#

ثورة طبية: علاج سرطان الثدي في أسبوع واحد فقط

توفي 13 شخصًا في دار رعاية بـ "جلاسكو" في اسكتلندا في غضون أسبوع، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال دار الرعاية "برلنجتون كورت" في منطقة "كوينسلي"، إن اثنين من الموظفين أثبتت إصابتهما بالفيروس ويتم علاجهما الآن في المستشفى.

ويضم دار الرعاية 90 سريرًا، ويقيم فيه مسنون يعانون من الخرف، وأمراض مزمنة، المدى، بالإضافة إلى أمراض عقلية.

وأعلنت "فور سيزونز هيلث كير"، التي تدير دور الرعاية، تعليق جميع الزيارات، على خلفية الوباء الذي اجتاح اسكتلندا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأبلغت صحيفة "ديلي ريكورد" أن الوفيات لم يتم التأكد من أنها نتيجة مباشرة للفيروس.

ولم يتم اختبار أي من المتوفين، الذين كانوا يعانون من أمراض، حيث لا يمكن إجراء الاختبارات إلا في المستشفى.

وقالت الجهة المشرفة على دور الرعاية: "بالحزن العميق يمكننا أن نؤكد أن 13 من سكان بيرلينجتون كير هوم قد ماتوا خلال الأيام السبعة الماضية. تعازينا لأسرهم، ونقدم لهم الدعم المستمر خلال هذا الوقت العصيب".

وأشارت إلى أن "وفاة أحد الأحباء هو دائمًا مؤلم بغض النظر عن الظروف"، لافتة إلى أنه يتم علاج اثنين من الموظفين من الفيروس، "ونحن نراقب عن كثب صحة نزلاء دور الرعاية الآخرين وزملاءنا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة 13 مسنًا في دور رعاية خلال أسبوع واحد
» أستاذ تغذية: هذه الأطعمة تحمي الجسم من كورونا
» مطربة شهيرة توجه رسالة للعالم بعد تعافيها من كورونا
» مفاجأة.. برشلونة يستغني عن نجم الفريق
» رجل عار يعزف في الشارع يثير ضجة على «تويتر»
» تسجيل 164 وفاة فى هولندا بسبب كورونا
» "شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة
» تجردت عن المشاعر.. تفاصيل اعترافات معذبة طفلتها بإمبابة
» مقتل مرافق للرئيس الأفغانى فى هجوم مسلح
» ليفربول يحسم الجدل حول خصومات مرتبات اللاعبين
» إيران تتخطي الصين في أعداد ضحايا كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية