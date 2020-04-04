الرئاسة تعلق على إرسال شحنة طبية لإيطاليا

قال السفير بسام راضي، أن مصر قدمت مساعدات طبية للوقاية من فيروس كورونا إلى إيطاليا، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على مد يد العون إلى كافة شعوب العالم وخاصة الدول الصديقة والقريبة من مصر.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بتسليم شحنات المستلزمات الطبية إلى السلطات الإيطالية اليوم.

وتابع، أنه كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي والسفير المصري في إيطاليا وعدد من المسئولين الإيطاليين ووجه وزير الخارجية الإيطالية كلمة شكر وعرفان إلى الرئيس السيسي على وقوف مصر بجانب إيطاليا في أزمتها الراهنة.