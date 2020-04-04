» مطربة شهيرة توجه رسالة للعالم بعد تعافيها من كورونا

أعلنت المطربة الأمريكية، بينك، اليوم السبت، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعدما أصيبت به، معلنة تبرعها بمبلغ مليون دولار من أجل القضاء على الوباء العالمي.

وقالت بينك في بيان لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وابنها البالغ من العمر 3 سنوات ظهرت عليهما أعراض مرض (كوفيد-19) قبل أسبوعين، وبعد إرجائهما للاختبارات الطبية أظهرت نتائج طبيب الرعاية الأولية لديها أنها "إيجابية".

وتابعت بينك البالغة من العمر، 40 عاما، أنه بفضل التزام أسرتها بالاحتماء من الفيروس بالبقاء في المنزل، وإتباع تعليمات الطبيب، تم إجراء اختبار ثان قبل بضعة أيام فقط، وكانت النتيجة "سلبية".

وانتقدت بينك في هذا السياق، الإدارة الأمريكية الحالية في عدم جعل اختبار كورونا مجانيا ومتاحا للجميع.

وقالت: "إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الاختبار متاحا على نطاق أوسع، يجب أن نجعل الاختبار مجانيا، ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".

وتابعت: "هذا المرض خطير، يجب أن يعرف الناس أن المرض يصيب الصغار والكبار، الأصحاء وغير الصحيين، الأغنياء والفقراء".