ظهور أعراض «كورونا» على خطيبة رئيس الوزراء البريطاني

قالت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "كاري سيموندز"، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها في الأسبوع الماضي، بعد أن اضطرت للزوم الفراش.

وكتبت عبر موقع "تويتر": "لقد قضيت الأسبوع الماضي في السرير مع الأعراض الرئيسية للفيروس التاجي. لست بحاجة إلى الخضوع للاختبار، وبعد سبعة أيام من الراحة، أشعر بالقوة وأنا في حالة تحسن".

وأشارت "كاري" (32 عامًا)، التي أعلنت أنها تتوقع إنجاب طفل من "بوريس" في وقت سابق من هذا العام إلى أن الحمل مع (Covid-19 ) "مقلق بشكل واضح"، لكنها أعربت عن شعورها بـ "الاطمئنان".

وحثت النساء الحوامل الأخريات على "قراءة ومتابعة" إرشادات الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء.

وتقول أحدث النصائح للسيدات الحوامل، إنه "لا يبدو أنهن أكثر عرضة للإعياء بشكل خطير من الأصحاء الآخرين إذا أصبن بفيروس كورونا"، مع توقع "إصابة الغالبية العظمى" بأعراض خفيفة أو معتدلة من البرد أو الإنفلونزا.

وأضافت أنه "لا يوجد دليل يشير إلى زيادة خطر الإجهاض"، موضحة أن "بعض الأطفال الذين ولدوا لنساء يعانين من أعراض فيروس التاجي في الصين ولدوا قبل الأوان"، لكن من غير الواضح ما إذا كان فيروس كورونا هو سبب الولادة المبكرة.

وكان "جونسون" خضع في الأسبوع الماضي للعزل الذاتي عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، لكنه لا يزال يقود جهود معالجة الحكومة في مواجهة الأزمة.

يشار إلى أن "جونسون" هو أب لخمسة أطفال، من زواجه من المحامية مارينا ويلر، وطفله الخامس مع عشيقة سابقة، وسينجب أول طفل من خطيبته البالغة من العمر 32 عامًا.