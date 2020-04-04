» تسجيل 164 وفاة فى هولندا بسبب كورونا

04 أبريل 2020 - 06:04 م

قالت السلطات الصحية في هولندا اليوم السبت، إن عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 164 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 1651.



وأضاف المعهد الوطني للصحة أنه رصد زيادة نسبتها 6% في حالات الإصابة الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16627 حالة.



وأعلنت السلطات الصحية الهولندية يوم الجمعة عن تسجيل 166 وفاة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة.



وأشار المعهد إلى أن العدد الفعلي للوفيات والمصابين أعلى من الرقم الرسمي في ضوء عدم إجراء اختبارات الكشف عن المرض على نطاق واسع في البلاد.



وأخضعت السلطات الهولندية أكثر من 80 ألف شخص لفحص كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

