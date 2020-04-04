السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في مواجهة كورونا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تضامن مصر الكامل مع كافة الدول والشعوب والحكومات في العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: «تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة».

وأضاف: «ففى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».

وواصل: «إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع».