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"شوبير" يعود لـ"أيام الكحرتة" بصورة مثيرة

الرياضة

شوبير
شوبير
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الطيب حسين

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صورة لأحمد حلمي أيام" الكحرتة" تشعل مواقع التواصل

نشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له أثناء تواجده بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وعلق "شوبير" على الصورة بقوله: "ايام قطاع ناشئين مع النادي الاهلي".

وحازت الصورة على اهتمام واسع، حيث حظيت بآلاف التفاعلات.


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