» ليفربول يحسم الجدل حول خصومات مرتبات اللاعبين

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خصومات مرتبات

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، أنه لا ينوي القيام بخصومات من رواتب موظفيه، وذلك رغم توقف الدوري الإنجليزي بسبب أزمة فايروس كورونا.

وأكد النادي في بيان له: "أن هؤلاء الموظفين سيحصلون على 100 في المائة من رواتبهم لضمان عدم تعرض أي عضو إلى الحرمان المالي. وفي الشهر الماضي، أكد النادي أيضًا أنه سيدفع لموظفيه في أيام المباريات وغير أيام المباريات جميع المستحقات".

وتابع البيان: "إن الأولوية منذ البداية كانت كانت التركيز بشكل أساسي على صحة ورفاهية لاعبينا وموظفينا وأنصارنا والمجتمع المحلي".

وأضاف: "على مستوى النادي، تم اتخاذ العديد من التدابير لحماية مصالح النادي والموظفين، على المدى القصير والمدى الطويل، مع اتخاذ جميع الإجراءات بعد مناقشات داخلية"


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