  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

قرار رئاسي عاجل بشأن المشاريع القومية بسبب "كورونا"

وزير الاوقاف

الأوقاف تطلق تحذيرًا بشأن موائد الرحمن

الدكتورة أمل الأنصاري

مفاجأة.. أول طبيبة عربية تعلن توصلها لعلاج "كورونا"

كورونا

سويسرا.. ارتفاع عدد إصابات كوورنا إلى أكثر من 20 ألف

المملكة العربية السعودية

عزل 7 أحياء في السعودية بمنع الدخول والخروج

ارشيفية

ارتفاع حاد فى عدد وفيات "كورونا" ببريطانيا

الرجل يهاجم الشرطة

شاهد.. مصاب بـ"كورونا" يهاجم الشرطة عاريًا بالسيوف

داعية سعودي : هل تقبل توبة العريفي

داعية سعودي : هل تقبل توبة العريفي

معهد الاورام

الأطباء تحذر.. بعد "الأورام" مستشفى آخر مهدد بتفشى "كورونا"

ارشيفية

بلاغ من مصر.. تفاصيل ابتزاز مصرية بفيديوهات إباحية في لبنان

يمارسان العلاقة الحميمة في حديقة عامة رغم «حظر كورونا»

آخر الأخبار

حبس شقيقتان يمارسان الجنس مع سورى بالهرم
حبس شقيقتان يمارسان الجنس مع سورى بالهرم
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا.. وطفل أول الضحايا

#

يكسران الحظر ويمارسان العلاقة الحميمة داخل المترو

#

أول تعليق من وزيرة الصحة على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

#

العلاقة الحميمة تزيد المناعة لمقاومة «كورونا»

وثق مقطع فيديو لحظة ممارسة شاب وفتاة للعلاقة الحميمة في وضح النهار داخل حديقة بمدينة "دربي" وسط إنجلترا.

يأتي ذلك على الرغم من فرض الحكومة البريطانية الإغلاق العام في أنحاء البلاد، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبينما كان يستعد للقيام بتمرين في شقته المطلة على الحديقة، صدم رجل الأعمال "أحمد زيدان" بالمشهد عندما أطل من النافذة، إذ رأى بوضوح أن المرأة منخرطة في ممارسة جنسي مع الرجل في الحديقة المحيطة بالمبنى الذي يقيم فيه.

والتقط "زيدان"، هاتفه وقام بتصوير المشهد الذي جاء بعد أيام من حث رئيس الوزراء البريطانية، بوريس جونسون، المواطنين على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وعلق مازحًا: "هذا ليس مترين. هذا ليس مترين"، في إشارة إلى المسافة المسموح بها.

وأضاف: "استمتعا بأنفسكما"، ليعطيها أعطاه الرجل نصف العاري إشارة إعجاب قبل أن يرفع بنطاله. وقال زيدان: "إنهم لم يلتزما بالقواعد لذلك كان علي أن أخبرهما"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

وأشار مصور الفيديو إلى أن الواقعة حدثت بعد ظهر الأربعاء الماضي مباشرة، بالقرب من مبنى سكني يضم 100 شقة، مع وجود الجميع في المنزل بسبب الإغلاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران تتخطي الصين في أعداد ضحايا كورونا
» تسجيل 241 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى الإمارات
» مفاجأة.. دواء للقمل يقضي على «كورونا» خلال 48 ساعة فقط
» يمارسان العلاقة الحميمة في حديقة عامة رغم «حظر كورونا»
» السعودية تعلن آخر إحصائية لمصابي ووفيات كورونا
» في 10 خطوات.. إزاي تعمل مشروع بحث
» إرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا
» طالبة داخل العزل الصحي: "بناكل رز وفراخ مشوية"
» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد
» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"
» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية