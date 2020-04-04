» مفاجأة.. دواء للقمل يقضي على «كورونا» خلال 48 ساعة فقط

كشف علماء أستراليون أن دواءً مضادًا للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس يمكنه القضاء على فيروس "كورونا" المستجد في غضون 48 ساعة،

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة "موناش" في ملبورن بأستراليا، ونشرتها المجلة الطبية (Antiviral Research )، أن جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين " يمكن أن توقف نمو فيروس كورونا (Covid-19 ).

وقالت الدكتورة كايلي واجستاف من معهد "موناش" للطب الحيوي: "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكن أن تزيل كل الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال) خلال 48 ساعة، وحتى خلال 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير".

ولا يزال من غير المعروف كيف يعمل هذا العقار المتداول حول العالم في القضاء على الفيروس، لكن الدراسة وجدت أنه يمكن أن يوقف الفيروس على الأرجح عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة على مسحه.

ومع ذلك، لا تزال التجارب السريرية على الأشخاص بعيدة جدًاـ ولا يزال العلماء يحاولون تحديد الجرعة الآمنة للبشر.

وقالت الدكتور واجستاف: "في الأوقات التي نواجه فيها جائحة عالميًا ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل حول العالم، فقد يساعد الناس في وقت أقرب".

وأضافت: "من الناحية الواقعية سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع".

ويتوقع أن يستغرق الأمر على الأقل شهرًا، قبل أن تبدأ التجارب البشرية، وستكون هناك حاجة إلى التمويل للمضي قدمًا في التجارب ما قبل السريرية، والتجارب السريرية.

و"إيفرمكتين" هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقد أثبت فعاليته في المختبر ضد الفيروسات، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وحمى الضنك والإنفلونزا.