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الحشيش يزيد من خطر الإصابة بـ «كورونا»

قضايا وحوادث

حشيش
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حذر طبيب متخصص في مكافحة التبغ من أن تدخين الحشيش يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نظرًا لتأثيره الضار على وظائف المناعة في الرئتين.

قال الدكتور "ستانتون جلانتس"، من مركز (UCSF ) لأبحاث وتعليم مكافحة التبغ  لصحيفة ""SF Weekly التي تصدر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة: "التدخين لا يسبب الإنفلونزا، ولا يسبب التبخير الإنفلونزا. لكن الأشخاص الذين يدخنون أو يتعرضون للتدخين السلبي هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض".

وأضاف: "ليس هناك الكثير من المعلومات المباشرة عن فيروس (Covid )، ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن التدخين والبخار يقللان من وظائف المناعة في الرئتين".

وتابع محذرًا: "إذا نظرت إلى دخان الحشيش وقارنته بدخان التبغ ، فلن يكون الأمر مختلفًا. لديك THC (الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي) بدلاً من النيكوتين، لكن التأثيرات المثبطة للمناعة لا تبدو في المقام الأول بسبب النيكوتين".

وحذرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا من أن الحشيش يمكن أن يضر الرئتين.

وأوضحت: "الأشخاص الذين يدخنون الحشيش بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية (حيث تهيج بطانة الرئتين وتلتهب).

وأشارت إلى أن "مثل دخان التبغ، يحتوي دخان الحشيش على مواد كيميائية مسببة للسرطان، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومضت محذرة: "إذا مزجت الحشيش مع التبغ لتدخينه، فأنت تخاطر بالإصابة بأمراض الرئة المتعلقة بالتبغ، مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD )".

لكن منظمة الصحة لا تربط بين تدخين الحشيش وحالات الإصابة بفيروس كورونا (Covid-19 ).

إذ يجب إجراء المزيد من الأبحاث لقياس تأثير الماريجوانا على خطر الإصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور جلانتس: "أن كمية الأبحاث التي نجريها حول القنب محدودة للغاية. وأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة ".


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