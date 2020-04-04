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تسجيل 241 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى الإمارات

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الطيب حسين

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سجلت السلطات الإماراتية، 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وقالت وزارة الصحة إنه تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة وتسجيل حالة وفاة لمصاب من جنسية عربية (53 عاما).

كما أفادت بشفاء 17 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة الإماراتية على أن لبس الكمامات ضروري على كافة الجمهور في الفترة الحالية عند الخروج من المنزل، سواء للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، أو الذين لا يعانون منه.


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