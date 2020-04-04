صادم.. وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ عن عمر 16 عامًا

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محمد فضل- متابعات

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وفاة

صدمة

فنان شاب

لوغان ويليامز

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني، بعد الإعلان عن وفاة فنان شاب معروف عن عمر ناهز الـ16 عامًا بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل، توفي نجم دراما الأبطال الخارقين CW The Flash ، الذي أدى النسخة الشابة من شخصية "باري الن" الممثل العالمي ?لوغان ويليامز? بشكل صادم عن عمر لم يتجاوز 16 عاماً، وقالت والدته مارليز ويليامز إن العائلة "مدمرة تماماً"، مضيفةً أن جائحة ?فيروس كورونا? وقيود التباعد الاجتماعي جعلت حداد الأسرة أكثر صعوبة.

وتابعت: "لست قادرة على معانقة والديّ الذين فقدوا حفيدهم الوحيد".

ونعاه الممثل العالمي غرانت جوستين الذي لعب النسخة الكبيرة من "باري ألن" عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشر صورة تجمهما وعلّق قائلاً: "سمعت للتو الأخبار المدمرة".

وأضاف معلقاً على صورة جمعته بالراحل: "كانت هذه الصورة خلال تصوير حلقة The Flash التجريبية في عام 2014. لقد تأثرت بشدة ليس فقط بموهبة لوغان، ولكن أيضاً بمهنيته في موقع التصوير. ستكون أفكاري وصلواتي معه ومع أفراد عائلته خلال الظرف الصعب الذي يمرون به بشكل لا يمكن تخيله. يرجى إبقاء لوغان وعائلته في أفكاركم وصلواتكم خلال فترة كانت غريبة ومرهقة بالنسبة لنا جميعًا. حبي للجميع".




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