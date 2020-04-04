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الأوقاف تطلق تحذيرًا بشأن موائد الرحمن

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وزير الاوقاف
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الطيب حسين

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أكدت وزارة الأوقاف اليوم السبت، منع إقامة موائد الرحمن في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، مشددة على أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة هذه الموائد.

ودعت أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم، أن تبادر بإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مع التأكيد على أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.

وفيما يتصل بلجان البر التابعة للأوقاف، أشارت إلى أن "الأمر سيقتصر على دفع المبالغ النقدية فقط من خلال الفيزا كارت دون سواها وبالإجراءات القانونية المتبعة، مشددة على أنه لا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقا للصالح العام وحرصا على سلامة الجميع".

وشجعت الأشخاص على "مساعدة من له جار فقير أو أسرة محتاجة، موضحة أن البر والصلة مطلوبان في هذا التوقيت".

وأصدرت الوزارة هذا التنبيه المبكر حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أية أموال لحساب هذه الموائد.


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