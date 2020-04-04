شاهد.. مصاب بـ"كورونا" يهاجم الشرطة عاريًا بالسيوف

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محمد فضل- متابعات

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هجوم

الشرطة

رجل

عارى

مصاب بكورونا

في واقعة غريبة من نوعها، تمكن أحد المصابين بفيروس كورونا، من الهروب من المستشفى بعد معرفة أن نتيجة تحاليله إيجابية، وعندما حاول رجال الشرطة القبض عليه هاجمهم عاريًا مستخدمًا السيوف.

وفي التفاصيل فقد هاجم  رجل شبه عار مسلحا بسيفي "ساموراي"، الشرطة في ?العاصمة الإسبانية مدريد?.

وفي البداية كان الرجل يصرخ "أنا مصاب بكورونا" وهو يلوح بالسيفين، الأمر أثار حالة من الذعر بين المتواجدين.

وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الحادث، قام الرجل بالهجوم على سيارة الشرطة وحطم نوافذها.

واضطرت الشرطة الى استخدام القوة وطرحته أرضا لإلقاء القبض عليه، بعد أن لم يستجب للطلقات التحذيرية التي أطلقتها الشرطة في الهواء.


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