ارتفاع حاد فى عدد وفيات "كورونا" ببريطانيا

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الطيب حسين

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1019 وفاة بسب كورونا فى بريطانيا

سجلت السلطات الصحية ببريطانيا، ارتفاعا حادا في عدد وفيات فيروس كورونا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص .

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313 .

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

وأعلنت الوزارة أن أكثر من 183.1 ألفا من مواطني المملكة خضعوا حتى الآن لفحص كورونا، مقارنة مع نحو 173.8 ألف شخص أعلن عنهم أمس.

وجاء ذلك في قفزة قياسية رابعة على التوالي شهدتها حصيلة الوفيات بكورونا في المملكة المتحدة، حيث سجلت هناك في الأيام الثلاثة الماضية 563 و589 و684 وفاة.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون قيد الحجر الصحي المنزلي بعد تشخيص إصابته بالفيروس.


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