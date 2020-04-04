» السعودية تعلن آخر إحصائية لمصابي ووفيات كورونا

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كورونا

احصائية

أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية ، الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ، من بينها حالتين مرتبطة بالسفر والباقي مخالطين .

وأوضح العبدالعالي أن إجمالي المتعافين بلغ 420 حالة في المملكة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالمملكة وصل إلى 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة.


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