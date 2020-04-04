» في 10 خطوات.. إزاي تعمل مشروع بحث

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الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

مشروع بحث

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن إعداد البحث.
 
طريقة عمل مشروع بحث فى 10 معلومات للطلاب من 3 ابتدائى إلى 3 إعدادى:

 -كل طالب ينفذ مشروع بحثى واحد متعدد التخصصات
 -ينفذه بمفرده أو مع 5 طلاب بحد أقصى
 -فترة إعداد البحث من 9 أبريل حتى 15 مايو
 -عناصر البحث (العنوان والمقدمة والموضوع والنتائج أو الملاحظات والمراجع وأسماء الطلاب)
 -يكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع 
 -الفيديو التوضيحى لعمل الأبحاث سينشر على موقع الوزارة 5 أبريل والجداول 9 إبريل
 -يسمح بكتابة البحث على ورق وتسليمه إلى المدرسة
ي-سمح بالاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب فى حالة عدم توفر الإنترنت
-معلم الفصل دوره استرشادى ومساعد للطلبة
 -الوزارة ستتولى مراجعة المشروعات بتقييمات (مقبول أو غير مقبول)

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