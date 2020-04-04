داعية سعودي : هل تقبل توبة العريفي

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أخبار السعودية

الجهاد

العريفي

ماهر بن ظافر

توبته

أعاد الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني مقطع فيديو لأحد شيوخ الصحوة الإسلامية بالسعودية يدعى " مسعود المحمدي العريفي"، والذي يطالب فيه بالجهاد.

وأضاف القحطاني:  " قول مسعود المحمدي العريفي يتابعه ملايين بتويتر، متسائلا : فهل يثنى على الشخص لمجرد كثرة أتباعه فتلكم طريقة الإخوان".

وتابع : ثم لمن اتبعوا العريفي لأي شيء كان يدعوهم.. وهل تقبل رجعته على هذا الحال؟.

 وأوضح أنه قام بالرد تفصيليا على شبهه القديمة في تحفيز الشعوب المسلمة على  الثورات والجهاد البدعي".

كما تساءل: كم عالم يوجد  بين هؤلاء الملايين التي يقودونها، وهل يستطيعون تعليمهم، منوها أنهم يعيشون في الأوهام.

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