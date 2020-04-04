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بتوجيهات السيسي..

إرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
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إيمان هاني

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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم السبت، بتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، أمس الجمعة، للأطمئنان علي مجريات الأحداث بها بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال الاتصال، مجددًا عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدًا تضامن مصر مع إيطاليا ولاستعدادها لتقديم ما يمكن من دعم.

 وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.

وشهد عدد الحالات الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688، مقارنة مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

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