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لتقوية الرئتين اتبع هذه الخطوات

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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئتين

الاكسجين

مع التفشي السريع لفيروس "كورنا" المستجد، ومع المعلومات المشارة إليه بأنه يهاجم الجهاز التنفسي فلابد من العمل على تقوية الرئتين ما يساهم في سرعة الشفاء منه.

ومن أهم هذه الخطوات التي نشرتها "صدى " في تقريرها:"

1-  شرب الشاي الأخضر لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة للرئتين.

2-   السعال المتعمد لطرد المخاط العالق بالشعب الهوائية والرئتين.

3-   تناول الأطعمة المضادة للالتهاب كالكركم والخضراوات الورقية والتوت والعدس

4-   الضغط على الصدر لتنظيف الرئتين من المخاط العالق.

5-   تمارين التنفس لطرد غاز ثاني أكسد الكربون والحصول على أكبر قدر من الأكسدين.

6-  استنشاق البخار لتعزيز الشعب الهوائية وطرد الأجسام الغريبة عن طريق الأنف.


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