بلاغ من مصر.. تفاصيل ابتزاز مصرية بفيديوهات إباحية في لبنان

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كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن تفاصيل تلقي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بلاغًا من مصر عبر خدمة "بلَغ"، يفيد بترعض فتاة مصرية للابتزاز من قبل أحد الأشخاص، وتهديديه بنشر فيديوهات إباحية للفتاة إذا لم تدفع له مبلغ مالي كبير.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، شعبة العلاقات العامة، بيانًا، كشفت فيه تفاصيل الواقعة، حيث جاء في البيان :" ورد إلى شعبة العلاقات العامة رسالة من مصر عبر خدمة (بلّغ) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض فتاة لعملية تهديد وابتزاز مالي ونشر صورها وفيديو حميم لها، والتشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، كما هددها بنشر المزيد في حال لم ترسل له مبلغا يتراوح ما بين 5000 و10000 دولار".

وفي تفاصيل عملية القبض على المتهم، قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، بعمليات بحث وتحري في المعلومات المقدمة حتى توصلوا إلى مكان المتهم في الضاحية الجنوبية، وسارع المكتب في إرسال دورية للقبض عليه وإجراء التحقيقات اللازمة معه.

وعند متابعة التحقيقات تبين أنه سوري الجنسية من مواليد عام 1995، واعترف بالتهمة الموجهة له، وعمدت الأجهزة الأمنية إلى ضبط الصور والفيديوهات الحميمة داخل هاتفه، ومسحها، وتوجيه الإنذارت له في عدم عودته لمثل تلك الأفعال.


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