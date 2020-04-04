وزير التعليم العالي: كورونا الصيني مختلف عن اللي عندنا

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إيمان هاني

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إم يب سي مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إننا نسعى لبحث التركيبة الجينية لفيروس كورونا بما يتناسب مع خصوصية الشعب المصري، وليس بالضرورة أن يكون الفيروس الموجود في الصين هو نفسه الموجود في مصر.

 وأضاف"عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت: "ربما يكون الفيروس من نفس العائلة ولكن الخصائص الجينية الداخلية من الممكن أن تختلف، مشددًا على أن هناك تناغم بين كل الوزارات المصرية للتصدي لفيروس كورونا بمتابعة دقيقة يومية من الرئيس.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للفرق الطبية والباحثين الذين يمثلوا خط مواجهة فيروس كورونا، منوهًا بأن المركز القومي للبحوث يقوم بتصنيع أفضل كمامات وهناك اكتفاء ذاتي من المطهرات والمعقمات.

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

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