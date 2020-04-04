الأطباء تحذر.. بعد "الأورام" مستشفى آخر مهدد بتفشى "كورونا"

04 أبريل 2020 - 02:04 م

حذرت نقابة الأطباء من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التي خالفت قرار الوزارة بمنع العمل في العيادات الخارجية في المستشفيات وسمح مدير المستشفى بعودة العمل في العيادات بكامل طاقتها.

وأرسلت النقابة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تطالبها بتفسير والتحقيق في الأمر، وجاء في الخطاب المرسل "بالإشارة لتعرض المواطنين للعدوى بفيروس كورونا وما يستلزم ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات التباعد وتخفيف الزحام وبناء على القرار الصادر من رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة بناء على وزيرة الصحة بإيقاف العمل في العيادات الخارجية في جميع المستشفيات التابعة للوزارة ونقل العمل بالعيادات الرئيسية للمراكز الصحية القريبة اعتبارًا من 29 مارس، وبالإشارة إلى القرار الصادر من مدير مستشفي الشيخ زايد آل نهيان ما يؤدي إلى عودة التزاحم وخطر تفشي العدوي بفيروس "كورونا"، حسبما نشرت "صدي البلد".

كما دعا البيان وزيرة الصحة بضرورة التأكيد على تقليص العمل بالعيادات الخارجية والتدخلات الطبية غير العاجلة لتقليل الازدحام للحد من انتشار العدوى، خوفًا من تكرار كارثة معهد الأورام.