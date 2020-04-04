تفعيل الخط الساخن لشكاوى السياحة

04 أبريل 2020 - 01:20 م

تم صباح اليوم السبت تفعيل خط ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقًا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما أواخر الاسبوع الماضي.

كما سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، وسوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرًا إلى أن العاملين على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.

وأكد العاصي، أن هذا الخط يعد بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.