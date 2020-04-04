ملاحقات لرجال الشرطة أثناء إغلاق مسجد بدولة إسلامية

04 أبريل 2020 - 01:03 م

انتشر مقطع فيديو يظهر ملاحقة جماعية من بعض المواطنين لسيارة شرطة في مدينة كراتشي الباكستانية، والتي حاولت إغلاق مسجد لفيروس كورونا المستجد.

الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان نشرت مقطع الفيديو على حسابها في تويتر معلقة بقولها: "يحدث في باكستان.. كراتشي حشد غاضب من الناس يلاحق سيارة شرطة بعد أن حاولت السلطات إغلاق مسجد محلي كجزء من قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا".

وعلق أحد متابعيها على الفيديو بالقول: "بالطبع هو قلة وعي.. أسأل الله أن ينجيهم وينجينا من الأوباء إلا أن المتأمل يدرك من خلال هذه الصورة كيف حفظ الله الدين".

لترد عليه الإعلامية الجزائرية: ".. استغفر الله يا أخي".

يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة الباكستانية اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان صدر عن الحكومة الباكستانية اليوم فإن الاتفاقية تم التوقيع عليها في بإسلام آباد بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر، منوها أن هذا المبلغ سيتم استخدامه في مشروع الاستجابة لوباء كورونا في باكستان، لتعزيز جهود التعامل مع جائحة كورونا.







