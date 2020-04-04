طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

04 أبريل 2020 - 12:53 م

طالبت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصحاب المعاشات، بفتح حساب بنكي، أو عمل كروت لصرف المعاش، حتى يتم صرف المعاش آليًا، وذلك بهدف راحة أصحاب المعاشات، وتحقيق الشمول المالي.

وأوضحت القباج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن قرار تقسيم صرف المعاشات إلى فئات وفقًا لقيمة المعاش، جاء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، والحرص على منع التكدسات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي من يصرفون المعاشات في مصر يصل إلى 7 ملايين مواطن، ومن ثم تكدسهم أمام مكاتب البريد خطر على صحتهم، خاصة أن أعمارهم تتخطى الـ 60 عاما.

وتابعت: "غدًا سيبدأ صرف المعاشات للشريحة الثالثة، لافتة إلى أنه تم تخصيص مدارس ومراكز شباب لصرف المعاشات حيث تم نقل ماكينات الصرف الآلي إليهم، وذلك بهدف زيادة منافذ صرف المعاشات، وتقليل الزحام، منوهة بأن هذه الإجراءات ستستمر حتى شهر يونيو".