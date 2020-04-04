  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معهد الاورام

الأطباء تحذر.. بعد "الأورام" مستشفى آخر مهدد بتفشى "كورونا"

ارشيفية

بلاغ من مصر.. تفاصيل ابتزاز مصرية بفيديوهات إباحية في لبنان

جانب من الفيديو

إعلامية كويتية تثير الغضب من داخل غرف الوافدين: "ريحتهم معفنة"

الإكوادور.. قوات خاصة لجمع الجثث من الشوارع

قوات خاصة لجمع الجثث من الشوارع.. أكبر مدينة لضحايا كورونا

المتهم الرئيسي أثناء تمثيل الجريمة

أبشع جريمة بالصور.. قتلها ثم قطعها نصفين ومثَل بجثتها عارية

وزيرة التضامن

طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

ملاحقات لسيارة شرطة حاولت إغلاق مسجد بدولة إسلامية

ملاحقات لرجال الشرطة أثناء إغلاق مسجد بدولة إسلامية

عملية طعن بألمانيا

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بشأن إصابة أطباء "الأورام" بكورونا

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

عرب وعالم

عملية طعن بألمانيا
عملية طعن بألمانيا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

#

بشعة.. طعن في الكويت والسبب"كورونا"

#

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

#

مقتل وإصابة 4 أشخاص في عملية طعن بأمريكا

نقلت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك قتيلين و7 جرحى فى عملية طعن بجنوب شرق فرنسا.
وقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت عن  تسجيل 588 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6507.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طالبة داخل العزل الصحي: "بناكل رز وفراخ مشوية"
» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد
» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"
» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا
» وفاة فنانة شهيرة بعد إضرابها عن الطعام 9 أشهر
» تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين
» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا
» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد
» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة
» السعودية.. القبض على شخص دهس رجل أمن وفر هاربا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية