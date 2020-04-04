» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"

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أمريكا

سي ان ان

كورونا

اعلامية

أعلنت إعلامية شهيرة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إعلان زميلها إصابته بنفس الفيروس.

وكشفت المذيعة في شبكة "CNN " الأميركية ، بروك بالدوين، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن زميلها المذيع ، ?كريس كومو?، إصابته بالفيروس وعرض برنامجه مرتين هذا الأسبوع عن بعد، من قبو منزله.

وفي منشور لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت بالدوين إن نتائج إختبار "كورونا" أتت إيجابية، مشيرة إلى أن الأعراض التي أصيبت بها هي إرتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام، فاجأتها بعد ظهر الخميس الماضي.

وأضافت أنها كانت تتبع مبدأ "التباعد الإجتماعي"، وتنفّذ كل نصائح الخبراء الطبيين، وتابعت: "لكنّه تمكن مني رغم ذلك".



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