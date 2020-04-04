"شيرين الجديدة" مطلوبة على جوجل

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تويتر

أزواج

رضوي الشربيني

تصدر هاشتاج شيرين الجديدة، قائمة تريند تويتر، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مش قد الهوى".

حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث تخطت الـ 200 ألف مشاهدة بعد طرحها بعدة ساعات عبر القناة الرسمية لشيرين على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى.. أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد.. عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه.. وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه .. هنساه".

الأغنية كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحا كبيرا جدا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين".

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