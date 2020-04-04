لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

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برلين

رفع الآذان

كورونا

مكبرات الصوت

لأول مرة سمحت الحكومة الألمانية برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في العاصمة الألمانية برلين.

وكانت الحكومة قد  سمحت ابتداء من أمس الجمعة برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمسجد دار السلام، ودق الناقوس بكنيسة الجليل، مساء كل يوم بالإضافة إلى ظهر يوم الجمعة.

جاء هذا من خلال مبادرة من مسجد دار السلام في برلين التابع للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وكنيسة الجليل، وذلك في إطار إفشاء الأمن الروحي في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها العاصمة الألمانية برلين التي أغلقت فيها دور العبادة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

يذكر أن رفع الأذان كان مسموحا به  في ألمانيا، لكن داخل المساجد فقط وليس ضمن مكبرات الصوت.

وكانت مدينة ليون الفرنسية قد تم رفع الأذان فيها أيضا، حيث  انتشر مقطع فيديو يظهر رفع الأذان لأول مرة بالمدينة.

وعلق البعض على مقطع الفيديو بالقول: "فرنسا المسجد الكبير في مدينة ليون لأول مرة يرفع الأذان بالمكبرات علي أذان المغرب ". 

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